نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات.

ويمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات

3) الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة

4) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

5) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.