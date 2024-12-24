نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات الشهادة الإعدادية بالمديريات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بجميع المحافظات، تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن المديريات انتهت من وضع أسئلة اختبارات الشهادة الإعدادية وجاري طباعتها بالمطابع السرية الخاصة بكل مديرية، تمهيدًا لاختبارات نصف التيرم المقررة في منتصف شهر يناير المقبل، وفقا لجدول كل مديرية.

وأوضحت المصادر أنه تم مراجعة أسئلة الاختبارات بعد وضعها من لجنة مشكلة خاصة بكل مادة دراسية تحت إشراف مستشار المادة بكل مديرية، للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة في خطة وضع الأسئلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الأسئلة تكون في سرية تامه ولن يطلع عليها أحد إلا داخل اللجان الامتحانية صباح اختبار المادة.



في سياق آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول اختبارات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وجاء كالتالي :

السبت 18 يناير (اللغة الأجنبية والهندسة)

الاثنين 20 يناير (اللغة العربية والتربية الدينية)

الثلاثاء 21 يناير (الجبر والاحصاء والتربية الفنية)

الاربعاء 22 يناير (العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات)

الخميس 23 يناير (الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية).

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجموع الكلي في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سيكون من 280 درجة، مشيرة إلى أنه سوف يتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 50% من الدرجات الاصلية واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 50 % من الدرجة