نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تبدأ في رصد درجات أعمال السنة استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس بجميع المراحل الدراسية في رصد وتجميع درجات التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادا لتسليم درجات أعمال السنه للمعلمين الاوائل بالمدارس تمهيدًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

و أكدت مصادر من ديوان عام الوزارة، على ضرورة الالتزام بتسجيل درجات التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية بشكل منتظم في "كشكول الطالب" ودفاتر المعلمين، لضمان تجميعها مع نهاية الفصل الدراسي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة قررت رفع نسبة درجات أعمال السنة إلى 40% من إجمالي المجموع الكلي لطلاب صفوف النقل، موزعة على الحضور، السلوك، الواجبات المنزلية، والاختبارات الشهرية، بينما تخصص نسبة الـ60% لاختبارات وتقييمات نهاية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات، أوضحت الوزارة التفاصيل الآتية:

درجات أعمال السنة للمرحلة الابتدائية

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة (تتضمن 10 درجات للمهام الأدائية).

- كراسة الواجب: 5 درجات.

- النشاط: 5 درجات.

- التقييم الأسبوعي: 5 درجات.

- التقييم الشهري: 10 درجات.

- المواظبة والسلوك: 5 درجات.

درجات أعمال السنة للمرحلة الإعدادية

- امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%.

- اختبار شهري أول: 15%.

- اختبار شهري ثانٍ: 15%.

- السلوك والمواظبة: 10%.

- كراسة الواجب: 10%.

- الاختبارات الأسبوعية: 20%.

درجات أعمال السنة للمرحلة الثانوية

- السلوك والمواظبة: 10%.

- كشكول الحصة والواجب: 15%.

- التقييم الأسبوعي: 15%.

- اختبار شهر أكتوبر: 15%.

- اختبار شهر نوفمبر: 15%.

- اختبار نصف العام: 30%.

إجمالي الدرجات في كل المراحل الدراسية يبلغ 100 درجة، موزعة بما يحقق التوازن بين التقييم المستمر والاختبارات النهائية، لضمان تحسين أداء الطلاب وتشجيعهم على الالتزام والمواظبة طوال العام الدراسي.