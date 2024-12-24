النائب فايز أبو حرب: العفو الرئاسى تجسيد لرؤية الرئيس السيسي فى دعم أبناء سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - أعرب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم أبناء سيناء وتقديرهم.

وقال أبو حرب: "نحن في شمال سيناء نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الذي أدخل الفرح في قلوبنا، وهو تأكيد على أن الدولة تقدر دور أبناء سيناء في مواجهة التحديات والتضحية من أجل أمن الوطن واستقراره".

وأضاف: "العفو الرئاسي هو خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين القيادة وأبناء سيناء، ويعكس التزام الدولة بدعم التنمية في هذه المنطقة، ويجسد رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بناء وطن قوي ومستقر".

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.