أخبار مصرية

تسهيلاً علي جمهور الركاب السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع و...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات تعلن الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات

3) الحجز عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة

4) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

5) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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