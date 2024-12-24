وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - بحث آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي وملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها ..

-الإتفاق على نشر فُرص العمل في الداخل والخارج على بوابة الوظائف الحكومية..

إستقبل وزير العمل السيد/ محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،د.صالح الشيخ،وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة..وبحسب بيان اليوم الثلاثاء ،ناقش الجانبان آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في "الوزارة" و"المديريات" ،وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات،وكيفية الإعلان عنها..

إتفق الوزير جبران ،ود. صالح الشيخ ،على إستخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج،و التي تُوفرها الوزارة من خلال "ملتقيات التوظيف ،والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا،بالتعاون مع القطاع الخاص،وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،وذلك بهدف الترويج لهذه الوظائف،وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل ،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " ..

حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب الوزير ،وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي بالوزارة ،ومن جهاز التنظيم والإدارة د. هبة جاد الرب مستشار رئيس الجهاز ..