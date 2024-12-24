نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: استقرار في درجات الحرارة مع نشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الطقس المستقرة نسبيًا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مع استقرار درجات الحرارة التي لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضح القياتي أن الطقس يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وهو أمر طبيعي في هذه الفترة من السنة.

الرياح تثير الشعور بالبرودة

أكد القياتي أن الرياح النشطة تساهم في زيادة الشعور بالبرودة، خصوصًا في بعض المناطق، حيث يُتوقع أن يشهد اليوم نشاطًا للرياح على القطاع الغربي من البلاد والسواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك محافظات مطروح والإسكندرية.

وأضاف أن الرياح قد تصل سرعتها على شواطئ البحر المتوسط إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليصل ارتفاعها إلى 3.5 متر.

الرمال والأتربة تؤثر على المناطق الغربية

وأشار القياتي إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستطال المناطق الغربية من الصحراء، بما في ذلك مطروح والإسكندرية، مما قد يتسبب في تقليل الرؤية في تلك المناطق.

وقد تمتد الرمال والأتربة إلى المناطق المكشوفة حول القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، وأجزاء من شمال الصعيد. وستستمر هذه الظاهرة حتى يوم الأربعاء.

الطقس في نهاية الأسبوع: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتوقع القياتي أن تشهد درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري انخفاضًا طفيفًا يتراوح بين درجة أو درجتين مئويتين، حيث قد تسجل درجة الحرارة في القاهرة نحو 17 درجة مئوية خلال النهار، بينما تصل إلى 9 درجات مئوية في ساعات الليل.

أما في مناطق شمال الصعيد، فقد تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية.

أجواء شديدة البرودة في الليل

وأضاف القياتي أن الطقس سيشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل في معظم المناطق، على الرغم من أن الانخفاض في درجات الحرارة يظل ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

فرص الأمطار: لا أمطار هذا الأسبوع

وفيما يتعلق بالأمطار، أكد القياتي أنه لا توجد فرص لهطول الأمطار خلال الأسبوع الجاري، ولكن قد تظهر بعض الفرص للأمطار الخفيفة في بداية الأسبوع القادم على السواحل الشمالية.

نصائح للمواطنين

نصح القياتي المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الليل لتجنب برودة الجو، خصوصًا في المناطق الداخلية والمكشوفة.

كما دعا إلى الحذر من الرياح والأتربة في المناطق الغربية، وخاصة على السواحل الشمالية والجنوبية.

بهذا الشكل، يمكن متابعة حالة الطقس هذا الأسبوع ومعرفة التغيرات المتوقعة.