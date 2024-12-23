نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يشهد الاحتفال بعيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، الاحتفال بعيد العلم التاسع عشر لجامعة القاهرة، بحضور عدد من العلماء الحاصلين على جوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2024، بالإضافة إلى جوائز الدولة والجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

بدأت الاحتفالية بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد، ثم تبعها دخول مجلس الجامعة في طابور عرض، وعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة تناول تاريخها العريق وجهودها في دعم المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، لتبدأ بعدها مراسم التكريم.

وقدّم الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لوزير التعليم العالي على دعوته لحضور الاحتفال الذي يُعد مناسبة مهمة لتقدير العلماء والمبدعين في مختلف مجالات المعرفة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس دورهم البارز في نهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030". وأعرب عن اعتزازه بجامعة القاهرة التي تصقل الطلاب بحب الوطن والعلم، مهنئًا العلماء المُكرمين.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، مؤكدًا أن المناسبة تبرز الإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها جامعة القاهرة على مدار تاريخها. وأضاف أن تكريم العلماء يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العالي ودعم التميز والإبداع، لتحقيق النهضة المجتمعية وتعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي تشهد تحولًا نحو جامعات الجيل الرابع، مع التركيز على إنشاء مراكز الابتكار وريادة الأعمال، ودمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية. كما أكد أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في التصنيفات العالمية.

بدوره، قال الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تُعد منارة للعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن الاحتفالية شهدت تكريم عدد كبير من العلماء والباحثين الذين حصلوا على جوائز الدولة والجامعة. واستعرض بعض ملامح خطط الجامعة المستقبلية، ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز التعاون مع الجامعات الأخرى لتحقق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الحفل بتكريم 63 عالمًا من جامعة القاهرة، والباحثين الحاصلين على جوائز أكاديمية البحث العلمي وجوائز الجامعة، بالإضافة إلى 7 شخصيات عامة. وفي النهاية، قدم الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا، أمتع فيه الحضور بمجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة.

شهد الحفل حضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعمرو موسى، أمين جامعة الدول العربية السابق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة.