رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع وزير الشباب والرياضة تعزيز التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة، و"أمين مسعود" عضو مجلس النواب.

تناول المباحثات، كيفية تحقيق الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتلبية كافة احتياجات ومستلزمات وزارة الشباب والرياضة، بأسعار تنافسية، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي لمشروعات الوزارة.



كما تم بحث آخر مستجدات المشروعات المشتركة القائمة بين الجانبين، ومنها تنفيذ عدد ٢١١٨ مشروعا لصالح وزارة الشباب والرياضة ، وتتضمن هذه المشروعات عدد١٢٠٧ ملاعب مختلفة للألعاب الرياضية ورفع كفاءة عدد ٧٨ مدينة شبابية ومراكز للشباب وعدد ٨ مجمعات حمام سباحة وغيرها،وجاري الإنتهاء من رفع كفاءة وتطوير مركز شباب الشرابية

وفقا للمخطط الزمني وبحث سبل تذليل أي معوقات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة.

يذكر أن مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع،المنفذة لهذه المشروعات تتضمن مصنع قادر للصناعات المتطورة،ومصنع صقر للصناعات المتطورة ومصنع الطائرات ومصنع الإلكترونيات،والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD والشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية.

وأشاد بمجهودات وزير الشباب والرياضة في تعزيز التطوير والتحديث لكافة المنشأت الرياضية وايضا إدخال نظم التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في مراحل التحديث.

وأوضح ان تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة امكانياتها التكنولوجية للمشاركة في تحديث المنشأت الرياضية والشبابية.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة الفرص الإستثمارية، وتعزيز الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في المبادرات الرئاسية والبرامج المقدمة للشباب في مختلف المجالات.

من جانبه،أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية، مشيدًا بتميزها بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لتلبية كافة متطلبات المنشأت الشبابية والرياضية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة.

وأضاف وزير الرياضة أن الهيئة العربية للتصنيع تعتبر ركيزة أساسية في جهود التنمية الصناعية في المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، حيث تسهم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي وتعزيز القدرات الإنتاجية، فهي نموذجًا يحتذى به في مجال الابتكار والتطوير، والمساهمة في تصميم وتصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يعزز من مكانتنا الاقتصادية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التوسيع في شراكاتها مع الهيئة العربية للتصنيع، مما يسهم هذا التعاون بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرياضة.



وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع،أشاد دكتور "أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة،بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، ووسائل التنقل الكهربائية، حيث تفقد منتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتضمن وسائل النقل الخفيف، ( الدراجات الهوائية – الدراجات الكهربائية – الأسكوترات الكهربائية )، التي يتم تصنيعها بالكامل بواسطة المصنع بنسبة مكون محلى تتجاوز 75 ٪ مع استمرار العمل على زيادة تلك النسبة، وبضمان الهيئة العربية للتصنيع وبأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة في السداد، علما أنه يتم تجميع وتصنيع الدراجات الهوائية بفئات ومقاسات متنوعة، ومنها ما يتم تجهيزها للعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى تعميق المكون المحلي في صناعة الأسكوترات الكهربائية بجميع الأجزاء والوصول لمراحل تصنيع بطاريات ذات الوسائل بسعتها المختلفة وبجودة تتفوق على مثيلاتها المستوردة.