وزارة الخارجية : توفير فرص للحصول على وحدات سكنية متميزة أمام المصريين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - في إطار سعي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية متميزة أمام المصريين بالخارج تناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن، وجذب استثماراتهم في المجال العقاري، فقد تم التوصل إلي مبادرة جديدة لهذا الغرض بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير / نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن هذه المبادرة قد جاءت نتيجة جهود السيد الدكتور / بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج واستجابة السيد المهندس / شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذه الجهود من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية لتحقيق صالح المصريين بالخارج وفى الوقت نفسه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف نائب وزير الخارجية بأن دراسة هذه المبادرة قد بدأت خلال " مؤتمر المصريين بالخارج " الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي والذي شارك فيه السيد وزير الإسكان، ووعد فيه جموع المصريين بالخارج بالاستجابة لما عبر عنه السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.

وأضاف السفير / نبيل حبشي، بأن الملامح المبدئية للمبادرة الجديدة" بيتك في مصر "، تتضمن توفير نحو (4200) من الفيلات والوحدات السكنية من بينها (250) وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات

(200 متر) للوحدة بمتوسط سعر (3750) دولاراً أمريكياً للمتر، ونحو (250) وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر ( 1045) دولاراً امريكياً للمتر، و(1050) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة

(الحي الثالث) بمتوسط سعر (425) دولاراً امريكياً للمتر، ونحو (1000) وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ( الحي الخامس) بمتوسط سعر (750) دولاراً امريكياً للمتر و (250) فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و (500) وحدة في منطقة " صبا " بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر (375) دولاراً أمريكياً للمتر، و (200) وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر (1145) دولاراً أمريكياً.

إضافة إلى وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة " الفسطاط" و " مدينتي" و " روضة العبور " وغيرها.

ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضي عليه " 6 " شهور على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصي.

واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالإشارة إلى أنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.