رئيس الجامعة: رابطة خريجي جامعة القاهرة تشارك بقوة في إحياء التفاعل بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - د. محمد سامي عبد الصادق: أتوجه بالشكر إلى السيد عمرو موسى والاستاذة الدكتورة هبة نصار، وكل أعضاء الرابطة على كل يبذلونه من عمل دؤوب لتنظيم الفعاليات التي تدعم مسيرة الرابطة.

وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة الشكر لرابطة خريجي الجامعة، مثمنا دورهم في تعزيز الانتماء والتواصل بين الخريجين، ومؤكدا على أن ما يبذل من جهد إنما يعكس الالتزام الراسخ بدعم مسيرة رابطة الخريجين وتحقيق الأهداف المشتركة.

واضاف رئيس الجامعة في كلمته لاعضاء الرابطة، بأننا نتطلع دائماً لمزيد من النجاحات معاً في خدمة جامعتنا العريقة.

وكانت رابطة خريجي جامعة القاهرة قد نظمت حفل كبير للموسيقار عمر خيرت حضره عدد كبير من منسوبي الجامعة عقب احتفالية عيد العلم التاسع عشر التي جرت في ذات اليوم.