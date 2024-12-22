نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد وغدًا الاثنين: صقيع وأمطار على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وكذلك ليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة نهارًا على معظم المناطق، مع درجات حرارة منخفضة في الصباح الباكر وفي الليل.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس حالة من الصقيع على بعض المناطق.

طقس اليوم الأحد 22 ديسمبر:

النهار : يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية ، و شمال الصعيد ، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

: يسود طقس مائل للبرودة على ، ، ، و ، بينما يكون معتدلًا على و . الليل: الطقس سيكون باردًا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة في الصباح الباكر، مع احتمالية حدوث صقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

شبورة مائية وأمطار متفرقة

توقعت الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أن هناك احتمالية لحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

طقس يوم الاثنين 23 ديسمبر

النهار : تستمر الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في مناطق من القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية ، و جنوب سيناء .

: تستمر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في مناطق من ، ، ، و . الليل: من المتوقع أن يستمر الطقس باردًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء

كان يوم السبت 21 ديسمبر هو أول أيام فصل الشتاء فلكيًا، حيث شهدت الأرض أطول ليلة في العام نتيجة للميل المحوري للأرض.

ويعد فصل الشتاء هو أبرد فصول السنة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتطول ساعات الليل مقارنة بالنهار.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 19 درجة، والصغرى 12 درجة.

: العظمى 19 درجة، والصغرى 12 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 18 درجة، والصغرى 10 درجات.

: العظمى 18 درجة، والصغرى 10 درجات. شمال الصعيد : العظمى 19 درجة، والصغرى 6 درجات.

: العظمى 19 درجة، والصغرى 6 درجات. جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجات.

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الطقس البارد والصقيع، خاصة في المناطق الشمالية والصعيد.