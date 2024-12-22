نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" توجه بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد اختبارات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025، وفقًا لجدول اختبارات كل مديرية تعليمية.

وطالبت الوزارة، بأن يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بأن تكون جداول الاختبارات معتدلة، وتراعي الفروق الزمنية بين المواد لمصلحة الطلاب.



