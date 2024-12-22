نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في وسط سيناء: أسباب تأخر تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تأخر تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين وبعض المدن الجبلية في وسط سيناء. وقالت الهيئة إن درجات الحرارة العظمى والصغرى في هذه المناطق لم تصل إلى المستوى المطلوب لتساقط الثلوج، بالإضافة إلى غياب الظواهر الجوية التي تساعد على ذلك.

أسباب تأخر تساقط الثلوج

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحرارة في مناطق مثل سانت كاترين، نخل، وجبل موسى تتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية، وهو ما لا يُساعد على تساقط الثلوج.

ومع ذلك، فقد شهدت هذه المناطق أمطارًا غزيرة، وهو ما يشير إلى احتمالية تساقط الثلوج في الأيام المقبلة إذا توافرت الظروف المناخية الملائمة.

متى تتساقط الثلوج على جبال سانت كاترين؟

وأوضحت غانم أن فرص تساقط الثلوج على سانت كاترين وجبال موسى ونخل تزداد عندما تنخفض الحرارة الصغرى إلى أقل من درجة مئوية تحت الصفر.

ويحدث ذلك عادةً عندما تتساقط الأمطار، وتؤدي البرودة الشديدة إلى تجمد الأمطار وتحولها إلى ثلوج، خاصة في المناطق الجبلية بوسط سيناء.

وأضافت غانم أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج في الأسابيع المقبلة، خلال ذروة فصل الشتاء في شهري يناير وفبراير 2025، حين تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر نتيجة لتأثر البلاد بـ المنخفض الجوي السيبيري، الذي يتسبب في تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في سانت كاترين وجبال وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم على جبال سانت كاترين

أما بالنسبة للطقس اليوم على جبال سانت كاترين ونخل، فقد تراوحت درجات الحرارة خلال النهار بين 15 إلى 18 درجة مئوية، مع طقس شديد البرودة، بينما تنخفض درجات الحرارة في المساء إلى 3 - 5 درجات مئوية، مما يجعل الطقس قارس البرودة في ساعات الليل المتأخرة وحتى شروق الشمس.

من المتوقع أن يتحسن الوضع تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تقدم فصل الشتاء وتزايد فرص تساقط الثلوج على المناطق الجبلية.