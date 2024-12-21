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أحمد جودة - القاهرة - دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا.. الثلاثاء 31 ديسمبر

شهر رجب، موعد بداية شهر رجب، تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، يوم الثلاثاء القادم والموافق 31 ديسمبر لعام 2024، والموافق 29 جمادي الآخرة لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

موعد بداية شهر رجب

شهر رجب

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، عن موعد شهر رجب فلكيا لعام 1446 هجريا، ووفق الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك بعد أن أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ فى وقت سابق أن يومَ الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا، وأول أيام شهر رجب المعظم يوم الأربعاء الموافق 1-1-2025.

سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم

التقويم الهجري

والتقويم الهجرى أو التقويم القمرى أو التقويم الإسلامي، هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

وكان قد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول يوم 24 سبتمبر عام 622م مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض.

والأشهر الهجرية هي

شهر محرم. شهر صفر. شهر ربيع الأول. شهر ربيع الآخر. شهر جمادى الأولى. شهر جمادى الآخرة. شهر رجب. شهر شعبان. شهر رمضان. شهر شوال. شهر ذو القعدة. شهر ذو الحجة.

الأعمال المستحبة في شهر رجب

ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر الكريم الإكثار من الصيام، وقراءة القرآن الكريم، والدعاء.