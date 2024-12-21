أخبار مصرية

الرئيس السيسي: نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نواجه حجما كبيرا جدا من الشائعات والأكاذيب ولن تتوقف، مضيفا: الخطة اللى اتعملت مع دولنا كانت خطة جديدة علينا من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى تحريك الدنيا.. فيه حجم كبير أوي من الشائعات والأكاذيب".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "هناك كذب بشكل كبير، وكفاءة الكذبة أن يكون فيها جزء حقيقي ويتحط عليها جزء آخر لتعظيم الضرر من الحتة الحقيقية، دي خطط وشغل لن ينتهى".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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