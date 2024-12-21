الرئيس السيسى: فقدنا مسطحا من أفضل أراضى مصر الزراعية بسبب البناء المخالف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا فقدنا مسطحا كبيرا من أفضل أراضي مصر الزراعية بسبب البناء المخالف، مضيفا: " التعدي على الأراضي الزراعية تعدي على البيئة.. وناس كتير فى الدلتا والصعيد يقومون بالتعدى على أفضل أرض عندنا..و الري بالراحة زي ما بيقولوا.. مياه فى الترع من أمام القناطر لري الأراضي".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "تم التعدي والبناء على مدار السنين اللى فاتت.. مسطح كبير من أفضل أراضي مصر.. وده فى حد ذاته ضد البيئة".