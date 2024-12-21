الرئيس السيسي: أنشأنا مراكز للعلوم التكنولوجية لدعم فرص التوظيف في هذه المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا أنشأنا مراكز للعلوم التكنولوجية في بعض الجامعات الحكومية لدعم فرص التوظيف في هذه المجالات، مضيفا أننا حريصون على الارتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات الأهلية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن عددا كبيرا من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية، مؤكدا انه يجب أن نوجه النشء إلى الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات.