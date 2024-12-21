الرئيس السيسي: مصر تحتاج من تريليون دولار إلى اثنين مصروفات سنوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية، مضيفا: "الدولة المصرية تحتاج إلى من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويا للصرف.. يعني 50 تريليون جنيه للصرف.. تعليم وصحة ودفاع وداخلية واستثمارات.. الموازنة بتاعتك كام؟".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "الدولة المصرية كلها ممكن توصل ناتج محلي 18 تريليون جنيه.. وانت بتقول عايز لدولة زي مصر فيها 120 مليون "50 تريليون".. الموازنة كلها لا تتعدي الـ3 تريليونات.. نص المبلغ ده يدفع للبنوك فوائد دين داخلي.. المفروض الكلام ده مش نتكلم فيه.. من حق المواطن يسأل وأنا بقولها بمنتهي الصراحة للناس فى مصر".