نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المترو يعلن ترتيبات خاصة قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل زمن التقاطر بين القطارات بمناسبة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت الشركة في بيانها: “غدًا، في تمام الساعة 6 مساءً باستاد القاهرة، سيواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد. تم تجهيز محطة الاستاد بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الجمهور أثناء الدخول والخروج من المباراة”.

وأضافت الشركة: “سيتم تسيير قطار كل 4 دقائق ونصف بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور قبل وبعد المباراة، لضمان وصول الجماهير بأسرع وقت ممكن. أما القادمون من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، فزمن التقاطر سيكون 9 دقائق”.