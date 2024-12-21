محافظ الجيزة يشارك باحتفالية مؤسسة حياة كريمة في اليوم الدولي للتضامن الإنساني

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أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.

وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية واللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة والسفيرة نبيلة مكرم وممثلي مؤسسة حياة كريمة ومجلس الأمناء والجهات الشريكة.

واشار محافظ الجيزة في تصريحات له ان مؤسسة حياة كريمة استطاعت خلال خمس سنوات منذ تأسيسها أن تحقق تغييرًا ملموسًا في حياة العديد من الأسر المصرية من خلال مشروعاتها التنموية والاجتماعية التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص الحياة الكريمة للمجتمعات.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكر لكل متطوعي حياة كريمة علي جهودهم المخلصة في سبيل العمل الخدمي والتنموي.

كما وجه المحافظ الشكر لمختلف الجهات والمسؤلين المشاركين بالفاعلية متمنيًا دوام التوفيق والسداد لجميع المساعى الهادفة لتحقيق الصالح لشعبنا الكريم ورفع مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة له.

وقد شهدت الاحتفالية تكريم مؤسسة حياة كريمة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة لجهودة في دعم أنشطة وفعاليات المؤسسة بما يخدم المواطنين.

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