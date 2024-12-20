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أحمد جودة - القاهرة - "يا رايحين عند النبي".. شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة لضمان المشاركة يعد موسم الحج لعام 1446 هـ/ 2025 م من أهم المواسم التي ينتظرها المسلمون حول العالم..شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء تلقي طلبات الحج وسداد الرسوم، مع تحديد شروط ومتطلبات دقيقة لضمان تجربة حج ميسرة.. شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة

شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة

جواز سفر دولي مميكن: يجب أن يكون صالحًا لفترة كافية. إيصال سداد تكاليف الحج: يثبت تسديد الرسوم المستحقة. البصمة العشرية: ضرورة تسجيل البصمة إلكترونيًا. شهادة تحركات رسمية: صادرة من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية. بيان الموقف التجنيدي: يتضمن تصريح السفر المؤقت من مناطق التجنيد إذا لزم. البطاقة الصحية: تشمل التطعيمات المقررة من وزارة الصحة. تقرير طبي مميكن: يوضح الحالة الصحية بالتفصيل. تصاريح العمل: في حال تطلب العمل موافقة للسفر.

شروط التنازل عن قرعة الحج

يمكن التنازل فقط للوالدين أو والد ووالدة الزوج/الزوجة بشرط:

خلو المتنازل إليه من الأمراض التي تمنع الحج.

عدم أداء المتنازل إليه فريضة الحج مسبقًا.

تقديم الطلب خلال المدة المقررة وقبل سداد الرسوم بـ48 ساعة على الأقل.

الفئات الممنوعة من الحج

شروط الحج 2025 والأوراق المطلوبة.. لا يُسمح للأطفال دون 12 عامًا ومرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي بالسفر، إضافة إلى الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة، وأمراض القلب المتقدمة، والأمراض النفسية الشديدة، والحوامل.

نصائح لضمان موسم حج آمن

التحقق من صحة الأوراق المطلوبة وتقديمها في الوقت المحدد.

الالتزام بالشروط الصحية وإجراء الفحوص الطبية.

التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح على البوابة المصرية الموحدة للحج.

يذكرأن أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فتح باب التقديم في قرعة الحج المصرية 2025، لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تقديم حج القرعة 2025 والأوراق المطلوبة.



كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية فتح باب التقديم لقرعة الحج 2025، حيث يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام التقديم عبر عدة وسائل ميسرة لضمان سهولة الوصول للجميع، مع عدم التقيد بمحل الإقامة.

طرق التقديم لقرعة الحج 2025

مراكز وأقسام الشرطة

يمكنك التقديم مباشرة من خلال مراكز وأقسام الشرطة في كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، دون الالتزام بمحل الإقامة.

الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

يتوفر خيار التقديم الإلكتروني عبر موقع الإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. يتيح هذا الخيار تقديم الطلب بسهولة من المنزل عبر الإنترنت، مع ضمان إدخال البيانات بشكل صحيح.

الخدمة الصوتية المخصصة

خصصت وزارة الداخلية رقمًا للخدمة الصوتية وهو (02-27983000)، حيث يمكن للراغبين التقديم عبر الهاتف باستخدام هذه الخدمة المريحة.