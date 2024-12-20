نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: وضع (۳) امتحانات مختلفة لصفوف النقل بالفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول، والاستعداد لامتحانات النقل، للعام الدراسي ۲۰۲٥/٢٠٢٤.

وجاءت التنبيه مشددًا باتباع الآتى:

١. يتم وضع عدد (۳) امتحانات مختلفة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثانى الثانوى على مستوى الإدارة.

٢. اللجنة الامتحانية الواحدة بداخلها عدد (۳) نماذج متوافقة في الوزن النسبي وطبقًا للمواصفات ويتم التأكيد على السادة الموجهين ووضعى الامتحانات بذلك.

٣. للصف الأول والثاني الثانوى يتم التواصل مع التطوير في حالة إذا وجد الموجه صعوبة فى رفع الامتحانات على

٤. بالنسبة للمواد خارج المجموع لجميع صفوف النقل يتم امتحانها أيام (۲) وا ويناير مع استكمال اليوم الدراسي.