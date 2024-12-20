أخبار مصرية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما حققته الوزارة من إنجازات على المستوى الدعوي والفكري، وعلى مستوى عمارة بيوت الله -عز وجل-، ناقلًا تحيات وترحيب أبناء المحافظة بهذه الزيارة.

ويقوم  وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية بافتتاح مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات، مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، بعد إحلاله وتجديده، إذ تبلغ مساحته الإجمالية ١٢٠٠ متر، وبلغت مساحة صحن المسجد ١٠٠٠ متر، وملحق به مصلى للسيدات، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور  الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ؛ واللواء محمد صلاح، السكرتير العام؛ والنائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

d8e24dbaff.jpg
69676ef3f2.jpg
0bad834407.jpg
2c58fb70c6.jpg
094726b94e.jpg
8a9778182c.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا