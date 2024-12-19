نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - توجيهات مهمة من محافظ الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الصغرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وبدء نوة الفيضة الصغرى التي صاحبها أمطار غزيرة وصقيع.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وشدد خالد، على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك، مؤكدًا على ضرورة انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الصغرى، اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

ويرجع سبب تسمية النوة شديدة الأمطار بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، فيما تعتبر الفيضة الصغرى علامة على بدء فصل الشتاء رسميًا، ويعقبها نوة عيد الميلاد.