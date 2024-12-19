نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد خطة التطوير والرصف بشوارع مدينة الصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز الصف، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، محطة معالجة الصرف الصحي بالصف لمتابعة أعمال الأستلام الأبتدائي للمحطة مشددا بسرعة الانتهاء من أجراءات الاستلام الابتدائي وتلافي جميع الملاحظات داخل المحطة في أسرع وقت تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقري مركز الصف خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مدينة الصف سيرا على الاقدام، للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوي النظافة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المدينة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بشارع يوسف السباعي حتي ربطة بشارع الجيش عند عملية المياه الشرقية وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الجيش وشارع المحكمة بمدينة الصف مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مشروع السوق الحضاري الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشددا بسرعه الانتهاء من الأعمال حتي يتم تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس هاني هاشم رئيس الأدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة مي صلاح الدين مشرف عام مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى محمد مشرف عام قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندسة نجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، والمهندس أنور معوض

مدير مشروعات مركز الصف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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