نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة المنيا يستقبل وزير الشباب والرياضة لبحث التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه بحضور الدكتور عمرو سليمان، عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته للجامعه لمناقشة رسالتي دكتوراة وماجستير بكلية التربية الرياضية.

إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمنيا

وأكد الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة بالشباب وتقديم أوجه الدعم والرعاية لبناء جيل جديد لديه الوعي ومُسلح بالثقافة والانتماء الوطني، مٌشيدا بالإمكانيات والمنشآت الرياضية بجامعة المنيا ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

أكد الدكتور عصام فرحات أهمية التواصل والتنسيق والتعاون المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة على كل الأصعدة، والفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفني وتسخير المنشآت الرياضية الجامعية بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة المنيا، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجامعة والوزارة في تنظيم القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجا.

تشجيع مبادرة استقلال الدراجات الهوائية للطلاب

وأوضح فرحات اهتمام الجامعة بتشجيع مبادرة استقلال الدراجات الهوائية للطلاب داخل الحرم الجامعي، ودعمها، والتنسيق لاستثمار المنشآت الجامعية.

وأهدى عصام فرحات درع الجامعة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقديرا لعطائه.

يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ناقش رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث أبانوب سعد فايز بعنوان «متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة في ضوء المُواصفات القياسية الدولية»، ومٌناقشة رسالة الماجستير المُقدمة من الباحثة مروة خلف الله محمود بعنوان "الحماية القانونية لمستهلكي خدمات صالات اللياقة البدنية للسيدات ضد أساليب الخداع التسويقي بقطاع شمال الصعيد".