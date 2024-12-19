نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تاريخ قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية

وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي: