نيجيريا: يجب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والبدء في إعادة إعمار القطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - طالب وزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، اليوم الخميس، بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والبدء في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف مايتاما توجار، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع في لبنان وفلسطين على هامش قمة دول الثماني النامية المنعقدة بالقاهرة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألف شخص وتدمير كامل للبنية التحتية.

وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الدولتين بموجب القوانين الدولية، وأن بلاده ملتزمة بحل الدولتين ومبدأ الإنصاف والعدالة والتسوية السلمية للنزاعات.

وأكد في السياق ذاته، أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سيمنع أي تصعيد وسيجلب الاستقرار للمنطقة، داعيًا إلى العمل مع كل الجهات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على قطاع غزة.

كما طالب وزير خارجية نيجيريا بحتمية استخدام القوانين لإحلال السلام في فلسطين والشرق الأوسط، معلنًا عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.