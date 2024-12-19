ميقاتي: المدخل الحقيقي لتنمية لبنان يبدأ باحترام إسرائيل للشرعية الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء إن المدخل الحقيقي للتنمية يبدأ باحترام إسرائيل للشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدء من القانون الدولي الإنساني والضغط على دولة الاحتلال التي تواظب على عدوانها التدميري.

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، إلى أن عدد الشهداء في لبنان خلال الفترة الماضية زاد عن 4 آلاف شهيد بينهم 290 طفلا و790 أمرأة و241 من العاملين بالقطاع الصحي والإسعاف، وأكثر من 14 ألف جريح إضافة إلى ما أدى إليه العدوان الإسرائيلي من تهجير أكثر من مليون نسمة خلال ساعات من منازلهم.