انت الأن تتابع خبر بشرى سارة تنتظر المصريين بالخارج في 20 دولة.. التطبيق خلال أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر وفود المصريين بالخارج بشرى سارة جديدة، حيث يجري العمل على تنفيذها بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والبنك المركزي المصري.

إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك

صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر، حيث ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.

رعاية ودعم المصريين بالخارج

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين