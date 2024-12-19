هيئة الدواء المصرية تشارك باليوم العلمي لسلامة الدواء بجامعة 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - شاركت هيئة الدواء المصرية، في فعاليات اليوم العلمي لسلامة الدواء، الذي أقيم بجامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان "السلامة الدوائية وأهمية رصد الآثار الجانبية للأدوية"، وذلك تحت رعاية أ.د. ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وبحضور أ.د. محمد رفعت، عميد كلية الصيدلة.

وقدمت هيئة الدواء محاضرتين حول اليقظة الدوائية وإنتاج البيانات من عالم الواقعي وتحقيق التميز في القرارات التنظيمية، وكيفية الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وتم خلال اليوم العلمي مناقشة اليقظة الدوائية وإنتاج بيانات من العالم الواقعي وتحقيق التميز في القرارات التنظيمية، واليقظة الدوائية وكيفية الإبلاغ عن الآثار العكسية.

جدير بالذكر أن مشاركة هيئة الدواء المصرية في اليوم العلمي لتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية، ومراقبة الاستخدام الآمن للدواء. بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الدوائية لخلق جيل واعي بأهمية رصد الآثار الجانبية الدوائية لتحقيق سلامة الدواء والتي تعد وظيفة أساسية لخدمة المجتمع وتحقيق سلامة المرضى من خلال خدمات الرعاية الصيدلانية الجيدة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم تدريبات لنشر مفاهيم اليقظة الصيدلية والتوعية بطرق الإبلاغ عن الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلانية بما يسهم في ضمان مأمونية المستحضرات الصيدلية والحيوية والمستلزمات في السوق المصري والحفاظ على سلامة المواطن المصري.