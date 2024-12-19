أبومازن : يجب التحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن ، ضرورة التحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين.

وأعرب أبو مازن عن شكره لقادة دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي على عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وعلى الشعب اللبناني الشقيق، إلى جانب دعم سوريا التي تعاني من أزمات متلاحقة أخرها كان الإجهاز على كامل قدرات جيشها العربي.

وأكد أبومازن خلال كلمته في الجلسة الثانية للقمة الحادية عشرة للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، والنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم/الخميس/، ضرورة وضع حد لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومنع محاولات فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.