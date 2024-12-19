الرئيس السيسى: انتهاكات إسرائيل ما بعد أكتوبر 2023 تعدت كل القواعد الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، فقد تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن، لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير أكثر من "70%" من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية، تتراوح ما بين "80%" إلى "100%"، مع التوقع بأن يعانى أكثر من "90%" من سكان القطاع من نقص غذائى حاد.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالقاهرة، إن النجاح لن يكتب لأى تصور لليوم التالي في غزة، إذا لم يتم تأسيسه على تدشين الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.