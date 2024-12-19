السفير المصري في جواتيمالا سيتي يلتقي بوزير الزراعة والثروة الحيوانية الجواتيمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - التقى السيد السفير حاتم حسوبه سفير مصر في جواتيمالا سيتي بالسيد ماينور استواردو روزاليس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حيث أثنى الوزير الجواتيمالي على اهتمام السفارة بتدشين علاقات للتعاون الزراعي بين البلدين، مؤسسة على الخبرات التراكمية لكل منهما في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية الغذائية.

ومن جانبه، أشار السفير حسوبه إلى الخبرة التراكمية والتاريخية لمصر في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وإنتاج المخصبات الزراعية والأسمدة والري، معرباً عن أمله في تبادل الخبرات وزيادة التجارة البينية بين البلدين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية