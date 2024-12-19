نائب وزير الخارجية والهجرة يشارك باختبارات المرحلة الأخيرة لبرنامج ” تدريب المصريات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن بتكثيف جهود رعاية المصريين بالخارج، وتنسيق الجهود مع مختلف جهات الدولة في هذا الشأن، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية ذات الصلة، وتفعيلاً للتوصيات الصادرة عن النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج التي عقدت في أغسطس ٢٠٢٤ والتي تضمنت إعلان الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن اعتزام الأكاديمية قبول دفعة جديدة من برنامج "المصريات بالخارج"، شارك السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في الاختبارات الخاصة باختيار المرشحات للانضمام إلى الدفعة الرابعة من البرنامج المشار إليه والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.

جدير بالذكر أن البرنامج يستهدف تأهيل العناصر المتميزة من المصريات بالخارج للقيادة، وذلك بهدف خلق روابط وتعزيز الاتصال مع المصريات حول العالم، وتطوير مهاراتهن القيادية ورفع وعيهن بالواقع المصري وتحدياته، وقد أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب عام ٢٠٢٢، ضمن أنشطة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، وقد تخرج حتى الآن "١١٣" من المصريات المقيمات في ٢٩ دولة حول العالم من هذا البرنامج.

وقد أُجريت المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للمصريات بالخارج" افتراضياً باستخدام التطبيقات الرقمية عبر المنصة الرقمية للأكاديمية.