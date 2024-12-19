عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، إذ تنطلق الامتحانات يوم السبت 18 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي الخميس 23 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

وحددت مديرية التربية والتعليم في دمياط، جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية، كالآتي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 2025

يوم السبت 18 يناير 2025: مادة اللغة العربية

يوم الاثنين 20 يناير 2025: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: مادة العلوم ومادة التربية الفنية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

يوم الأربعاء 22 يناير 2025: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس 23 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية

جدول الصف الثالث الإعدادي المهني في دمياط 2025

وجاء جدول الصف الثالث الإعدادي المهني في دمياط للترم الأول، كالآتي:

يوم السبت 18 يناير 2025: مادة اللغة العربية والخط العربي

يوم الاثنين 20 يناير 2025: مادة الرياضيات ومادة مجال زراعي ومادة تكنولوجيا

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط