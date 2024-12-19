نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "صقيع وبرودة".. حالة الطقس غدا 20 ديسمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الجمعة 20 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية احيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.