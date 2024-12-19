نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" تستقبل رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ورؤساء البعثات المعتمدة لتعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت وزارة الإنتاج الحربي وفد رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين برئاسة السيدة نجلاء عبد السلام، الرئيس الشرفي للرابطة، وعدد من زوجات رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وألقى المهندس ناصر فؤاد مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشؤون القطاعات الحكومية كلمة نقل فيها تحيات، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي لعضوات الرابطة الموقرات وترحيبه بهن داخل قطاع التدريب التابع للوزارة، وتقديره للدور الهام الذي تقوم به رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين لتعزيز أواصر العلاقات التعاونية بين مصر ومختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.

كما تم إستعراض نبذة حول الوزارة ودورها في مجال التصنيع العسكري والمدني حيث تم الإشارة إلى أنه في يوم ۲۳ أكتوبر ۱۹۵٤ تم إنتاج أول طلقة مصرية بإحدى الشركات التابعة ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اليوم عيدًا للإنتاج الحربي، وتقوم الجهات التابعة للإنتاج الحربي بتصنيع مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة تحقيقًا للمهمة الأساسية لوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تلبية متطلبات قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاتها العسكرية المتنوعة التي تُنتج وفقا لأحدث النظم التكنولوجية بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وتم الإشارة إلى الدور الإجتماعى الذى تقوم به الوزارة -إلى جانب دورها الصناعي- من أجل الاهتمام بالعاملين بالإنتاج الحربي من خلال تنظيم "يوم العائلة" الذى تم استحداثه منذ عامين لتكريم العاملين بحضور أسرهم، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة"، إلى جانب عقد الندوات التوعوية للعاملين لتنمية مداركهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم حول المنتجات المدنية من تصنيع شركات الإنتاج الحربي والتي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، وتفقدت عضوات رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين معرضًا ضم عدد من هذه المنتجات المدنية.

من جانبها أعربت الرئيس الشرفي لرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين عن سعادتها بهذه الزيارة لأحد الصروح الوطنية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يفخر كل مصري بتاريخها ودورها المشرف لخدمة الوطن وأبنائه، مشيدةً بمساعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بجهاتها التابعة وعقد الشراكات التعاونية الإستراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة، مضيفةً أن رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين يسعدها أن تكون خير سفير لوزارة الإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها والترويج لمنتجاتها وإمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والمساهمة في تعزيز مكانتها الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

بدورهن أشدن عضوات رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين بما قمن بالإطلاع عليه خلال الزيارة من منتجات مدنية متنوعة تنتجها شركات الإنتاج الحربي وفقًا لأعلى المقاييس العالمية وهو ما جعلها تحظى بثقة المواطنين ومختلف الجهات بالدولة، وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية.