وزير العمل يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من ”ديوان الوزارة” و”المديريات”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بتكريم 18 موظف من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة .

وشملت قائمة المُكرمين الـ 18 : وفاء عبدالتواب السيد دويب ، وعيده كامل منصور عبد الخالق ، ومحمود محمد أبو سريع ،و مديحة شعبان اسماعيل ، ومحمد محمود محمد شعراوي ، وعادل حسن عفيفي ، وجلال حسن عبد المنعم ، وسعاد عبدالمرضي عطية ، وعثمان عبد الرسول عبدالعزيز ، ووليد علي عبد المقصود ، وعادل حسني عبد ربه ، وايمان السيد محمد شحاته ،و ليلي محمد مختار حسين ، وعلي ذكي احمد علي ، وايمن مختار نيازى احمد محمد ، وسلوى مصطفى كمال ،و إبراهيم سيد احمد ابوزيد ، وفاطمة عبدالحميد موسى بركات..وفي ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة ،هدية تذكارية إلى السيد وزير العمل محمد جبران عبارة عن "مُصحف شريف" ..