كلية اللغة العربية بالمنوفية تنظم احتفالية عامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - شهدت كلية اللغة العربية بالمنوفية احتفالية عامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان: (أثر المنظومات في تقريب العلوم وتهذيب الفنون)، سعدت فيها باستضافة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية.

وقد بدأت الاحتفالية بترحيب الدكتور ضياء فتحي حمودة، عميد الكلية بالسادة الضيوف، وبيَّن فضل اللغة العربية وما يجب علينا تجاهها، وتحدث عن وسائل إثراها، ثم بدأ برنامج الاحتفالية في فعاليتين:

الفعالية الأولى: أثر المنظومات في إثراء اللغة من الجانب النظري، حاضر فيها الدكتور خالد فهمي، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة المنوفية الخبير بمجمع اللغة العربية، تحت عنوان: (المنظومات في العلوم اللغوية وأثرها في إثراء اللغة)، والدكتور عبد الصبور السيد علي، أستاذ البلاغة والنقد بالكلية، تحت عنوان:

(المنظومات في العلوم الشرعية وأثرها في إثراء اللغة).

الفعالية الثانية: أثر المنظومات في إثراء اللغة من الجانب العلمي من خلال مجلس إقراء لثلاث عشرة منظومة في مختلف العلوم والفنون، من قِبَل محقِّقِيها، وتفصيل القول فيها كالتالي:

1. منظومَةُ أَنْوَاعِ عَلاقةِ المَجَاز وشَرحهَا، للعَلامَة المُحَدِّث الأُصُولِيّ: محمَّد بن حَسَن هِمَّات زَادَه الحَنفِيّ الدِّمشقِيّ (1175هـ)، دراسة وتحقيق فضيلة الدكتور سلامة داود-رئيس جامعة الأزهر.

2. منظومَةُ الـأصول في علم التوحيد، للعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الملوي المجيري الأزهري الشافعي (ت 1181 هـ)، دراسة وتحقيق فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية.

3. مقدمةٌ في الطِّب، للعلامة الأُجْهُورِي الأَزْهَرِيّ (ت 1293 هـ) - دراسة وتحقيق الدكتور محمود صديق حسن-نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

4. منظومَةُ بغية المحتاج لمن يريد الخوض في المنهاج، لعلي النجاريّ، دراسة وتحقيق الدكتور رمضان الصاوي-نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري.

5. منظومَةُ يَاءَات الزَّوائِدِ فِي مَذْهَبِ يَعْقَوبَ، للعلامة حَسَن بن عَلِي بن أحمَد المُدَابِغِي الشافعيّ الأَزهَرِيّ (ت1170هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

6. منظومَةُ شُمُوس التَّوحِيد، للعلامة أحمد بن محمد بن علي السُّحَيمِيّ القلعاوي المصري الشافعي (ت 1178 هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

7. منظومَةُ شروط الذكر والطريق وما عليه أهل المعرفة والعلوم والتحقيق لشيخ الأزهر السَّمَنُّودِي؛ محمد بن حسن بن محمد المنير الأزهري الشافعي (ت 1199 هـ)- دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبد الصمد مهنا-أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

8. ثلاث منظومات في اللغة، لعبد العزيز بن أحمد الديريني (ت694هـ) –دراسة وتحقيق الدكتور خالد فهمي- أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والخبير بمجمع اللغة العربية.

9. منظومتان في أسماء الرسل على الترتيب، للعلامة أحمد بن محمد بن علي السُّحَيمِيّ القلعاوي المصري الشافعي (ت 1178هـ) ، وللعلامة محمد بن محمد الدمنهوري المصري الشافعي الأزهري (ت 1288هـ)، د راسة وتحقيق الدكتور حسن السيد خليل، الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية.

10. منظومَةُ أسماء البحور والأوزان للشيخ عبد الله الشبراوي الشافعي الأزهري- دراسة وتحقيق الدكتور ضياء فتحي حمودة، عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية.

11. منظومَةُ بغية العامل في نظم العوامل، للإمام العلامة نصر الله بن أحمد التّستَري البغدادي (ت812هـ)- دراسة وتحقيق الدكتور أحمد رجب أبو سالم-وكيل كلية اللغة العربية بالمنوفية للدراسات العليا والبحوث وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.

12. منظومة التعريف بالتصريف، للعلامة عبد العزيز بن عبد الواحد المكناسي المغربي (ت964هـ) دراسة وتحقيق الدكتور أحمد عنتر الصاوي، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنوفية.

13. منظومة في معرفة المكي والمدني واختلاف العلماء فيه، لعبد العزيز بن أحمد الديريني (ت694هـ) –دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد بسيوني الزغبي.

وإتمامًا للفائدة وخدمة للغة العربية جار تنقيح المنظومات ومراجعتها وطباعتها في مجلد واحد بمناسبة احتفال الكلية باليوم العالمي للغة العربية.

وقد أكد الدكتور أحمد رجب أبو سالم-وكيل كلية اللغة العربية بالمنوفية للدراسات العليا والبحوث في كلمته بأن النظوم فُنُون، وقد صدق القائل: مَنْ حَفِظَ المُتونَ حَازَ الفُنُون، فللمنظوماتِ أهميةٌ جليلةٌ في تيسير العلوم وتقريبها، وَجْمِع مُتَفَرِّقَهَا، ولَمِّ شَمْلِهَا، ولا عجبَ في ذلكَ؛ فالنَّظمُ أسهَلُ حِفْظًا، وأيسرُ استحضارًا، وأقرب منَالاً، وأكثر ذيوعًا انتشارًا من قسيمه النثر؛ولهذِهِ الأهميةِ عَزَمَتْ كُلَّيتُنَا الفَتِيَّة على عَقْدِ نَدْوتِنَا فِي هَذِه الاحتفَاليَّة، فنسألُ اللهَ أنْ يَرزقنَا حُبَّ العَربية؛ وَسِيلَةً لِحُبِّهِ وَحُبِّ نَبِيِّهِ.