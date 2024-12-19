الرئيس التركى يتوجه إلى القاهرة لحضور قمة مجموعة الثمانى النامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إلى القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه من المقرر أن يشارك في القمة أيضا وزير التجارة التركي عمر بولات ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين ومدير الاتصالات فخر الدين ألتون، إضافة إلى مستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف كاجاتاي كيليتش.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ،كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.