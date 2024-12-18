افتتاح قرية الخرطوم بمحافظة البحيرة بعد إعادة تطويرها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - ضمن جهود التحالف الوطني لتطوير القرى الأولى بالرعاية، افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قرية الخرطوم بمركز بدر بمحافظة البحيرة بعد إعادة تطويرها، تضمنت الأنشطة توفير منازل جديدة، وإطلاق قافلة طبية موسعة، وتدريب سيدات القرية على الحرف اليدوية.

شهد حفل الافتتاح الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، ومسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير وشركة إي فاينانس. تمت أعمال التطوير بالتعاون بين صناع الخير وإي فاينانس، وشملت إعادة بناء المنازل المتضررة، وتوزيع مواد غذائية وبطاطين الشتاء ضمن مبادرة "صناع الدفا"، وتقديم خدمات طبية من خلال مبادرة "عنيك في عنينا".

أشاد نائب محافظ البحيرة بالجهود المبذولة وأكد على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الحكومة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية. بدورها، أكدت ياسمين راشد من شركة إي فاينانس على التزام الشركة بالمساهمة في تنمية الريف المصري عبر الشراكة الفاعلة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

من جانبه اوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني أن أعمال إعادة تطوير قرية الخرطوم تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية التعاون الوثيق بين كافة الأطراف من جهاز تنفيذي للدولة ومجتمع مدنى ومؤسسات اقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف خلق حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري وتحقيقًا لأهداف التحالف الوطني التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري من خلال صناعة تنمية حقيقية داخل قرانا الأولى بالرعاية تتسم بالاستدامة.