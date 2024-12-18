البرتغال تسلم مصر شحنة أدوية ومعدات طبية لصالح المرضى الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - قدمت حكومة البرتغال، من خلال وزارة الصحة، شحنة من الأدوية والمعدات الطبية لوزارة الصحة والسكان، بغرض مساعدة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليا في مصر.

وذكرت سفارة البرتغال بالقاهرة- في بيان، اليوم الأربعاء- أنه تم تفريغ هذه الشحنة، التي يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 5 آلاف كجم، في مطار القاهرة الدولي بحضور سفير البرتغال في مصر روي تيرينو، ومساعد وزير الصحة الدكتور حاتم عامر، وكذلك مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد العقاد.

وأضافت أن هذه المساعدات تأتي في إطار إدراك البرتغال للحاجة إلى تخفيف تداعيات الوضع الإنساني المزري للسكان الفلسطينيين، وخاصة في غزة.. لافتة إلى أن البرتغال تقدر عاليا الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لمساعدة الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضحت السفارة، أن تقديم هده المساعدات تعد مظهرا من مظاهر التعاون القائم بين البرتغال ومصر، في سياق العلاقة الممتازة بين البلدين.