السفير المصري في إريتريا يُقدم أوراق إعتماده للرئيس الإريتري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - قدّم أمس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ السفير/ حاتم العطوي أوراق اعتماده لفخامة الرئيس/ إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا كسفير فوق العادة ومفوض لجمهورية مصر العربية لدى دولة إريتريا، حيث نقل السفير لفخامة الرئيس تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين.

وعقب تقديم أوراق الاعتماد، وخلال الاجتماع الثنائي للسفير المصري مع فخامة الرئيس/ أفورقي، والذي حضره وزير الخارجية الإريتري، دارت المُناقشات حول كيفية تفعيل نتائج الزيارة التاريخية والناجحة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسمرة في أكتوبر الماضي، والخطوات العملية لتفعيل التعاون الإقليمي والثنائي بين مصر وإريتريا، والرامية للارتقاء بمستوى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تضمن النقاش القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، حيث تم التأكيد على الاتفاق لعقد لقاء خلال الفترة المقبلة بين وزراء خارجية الدول الثلاث للمُتابعة والبناء على ما تم مُناقشته خلال القمة الثلاثية الأخيرة في أسمرة.