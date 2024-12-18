نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر عبدالحليم علام النقيب العام لنقابة المحامين، بيانًا تضمن ستة قرارات وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية.

وجاءت القرارت كالآتي:

أولًا:- تكيلف الاستاذ محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

ثانيًا: تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.

ثالثًا:- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

رابعًا: تشكيل لجنة من كلًا من:-

1- السيد الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام.

2- السيد الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.

3- السيد الأستاذ عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.

وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

خامسًا: دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غدًا الأربعاء.

سادسًا: تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.