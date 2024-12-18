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من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر عبدالحليم علام النقيب العام لنقابة المحامين، بيانًا تضمن ستة قرارات وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية.

وجاءت القرارت كالآتي:

  أولًا:- تكيلف الاستاذ محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

 ثانيًا: تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.

 ثالثًا:- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 رابعًا: تشكيل لجنة من كلًا من:-

1- السيد الأستاذ محمود الداخلي  الأمين العام.
2- السيد الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.
3- السيد الأستاذ عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.

وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

   خامسًا: دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غدًا الأربعاء.

   سادسًا: تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية  لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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