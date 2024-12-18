نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 6 قرارات.. نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر عبدالحليم علام النقيب العام لنقابة المحامين، بيانًا تضمن ستة قرارات وذلك بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية.
وجاءت القرارت كالآتي:
أولًا:- تكيلف الاستاذ محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.
ثانيًا: تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية.
ثالثًا:- استدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
رابعًا: تشكيل لجنة من كلًا من:-
1- السيد الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام.
2- السيد الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.
3- السيد الأستاذ عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.
وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.
خامسًا: دعوة هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غدًا الأربعاء.
سادسًا: تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.