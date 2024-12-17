نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء حتى الإثنين 23 ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 18 ديسمبر حتى الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024.. حيث حذرت الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من غدا الأربعاء حتى الإثنين المقبل.

حالة الطقس الظواهر الجويه المتوقعه من غد الأربعاء حتى الإثنين المقبل

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءًا من غدٍ الأربعاء 18 ديسمبر 2024 وحتى الإثنين 23 ديسمبر 2024 الجاري محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

هيئة الأرصاد الجوية

احذر الشبورة المائية الكثيفة غدًا على الطرق السريعة والزراعية

وأوضحت خرائط الطقس أن البلاد ستشهد ظواهر جوية متعددة خلال الأيام المقبلة من بينها تكوّن الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية وناشدت الهيئة قائدي المركبات توخي الحذر واتباع إرشادات المرور لتجنب الحوادث المحتملة.

إليك تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

•حيث من المتوقع أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

• وبالنسبة لساعات الليل تتزايد البرودة بشكل كبير على أغلب الأنحاء مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

•تشير التوقعات إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية

•مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وتمتد فرص الأمطار لتشمل أجزاء من شمال الوجه البحري بينما تظل مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تحت تأثير نشاط الرياح فقط.

•وبحسب صور الأقمار الصناعية ستنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد، خاصة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية

تعرف على حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط

بالإضافة إلى وجود اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط حيث يرتفع الموج ليصل إلى 2.5 متر في بعض الأوقات.

إقرأ أيضًا..تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.. نصائح لتجنب الحوادث على الطرق السريعة

إليك تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة

•كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير خصوصًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

• ودعت جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع التعليمات المرورية لضمان سلامة الجميع.

• كما نصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، نظرًا للتغيرات الجوية السريعة.

•وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر.

•واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات مناخية محتملة مؤكدة أن الأجواء ستشهد تحسنًا تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.