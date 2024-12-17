وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية باكستان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ١٧ ديسمبر بالسيد "محمد إسحاق دار" نائب رئيس وزراء ووزير خارجية باكستان على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المُقرر عقدها يوم ١٩ ديسمبر.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا بالدفعة الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، والعلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي الحرص على الارتقاء بمخلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأهمية تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. كما أعرب عن التطلع للتنسيق مع باكستان خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك فى الأمم المتحدة والاطر متعددة الاطراف. كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى الدور التاريخي للأزهر الشريف في باكستان، منوهاً إلى أهمية بحث سبل الارتقاء بهذا الدور إلى مستوى أشمل من التعاون وتدشين برامج مشتركة لمواجهة التطرف الدينى وتدريب الأئمة.