رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأقاليم المصرية، شارك اللواء أح مهندس / شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، الذي ترأسه الدكتور / أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وخبراء الصناعة والشخصيات العامة.

وخلال الإجتماع، أكد اللواء / شريف أحمد صالح على أهمية المبادرة في دعم التنمية الاقتصادية في الصعيد، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والهيئات الحكومية لتحقيق التكامل التنموي، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هيئة تنمية الصعيد تسعى من خلال مشاركتها في المبادرة إلى دعم المشروعات ذات الأولوية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيدًا بمشروع “أرض الجامعات المصرية” في إقليم الصعيد، الذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي لتعزيز الإنتاج الزراعي والتكنولوجي.

وأكد رئيس الهيئة على إلتزام هيئة تنمية الصعيد بدعم المشروعات والمبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين الصناعات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من القدرات الاقتصادية لمحافظات الصعيد.

واختتم اللواء / شريف صالح ، حديثه بالإشادة بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق وتنفيذ المبادرة ؛ مؤكدًا إستعداد الهيئة لتقديم كل سبل الدعم لإنجاح المشروعات التنموية المشتركة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمبادرة.