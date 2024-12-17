نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: منخفض جوي وأمطار متفاوتة مع انخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية والساحلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بداية فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر 2024.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى:

انخفاض درجات الحرارة : بقيمة تتراوح بين 2-3 درجات مئوية.

: بقيمة تتراوح بين 2-3 درجات مئوية. سقوط الأمطار : أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية والساحلية.

: أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية والساحلية. نشاط الرياح : يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار والليل.

: يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار والليل. ظهور السحب: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

مناطق سقوط الأمطار

من المتوقع أن تتركز الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري وشمال الدلتا، وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية: مطروح، العلمين. السواحل الشمالية الشرقية: الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. محافظات الدلتا: البحيرة، الدقهلية.

تحذيرات الأرصاد

تكون تجمعات مائية في المناطق المنخفضة.

شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى : 21° عظمى، 12° صغرى.

: 21° عظمى، 12° صغرى. مدينة 6 أكتوبر : 21° عظمى، 10° صغرى.

: 21° عظمى، 10° صغرى. الإسكندرية : 20° عظمى، 11° صغرى.

: 20° عظمى، 11° صغرى. دمياط : 22° عظمى، 14° صغرى.

: 22° عظمى، 14° صغرى. طنطا : 20° عظمى، 12° صغرى.

: 20° عظمى، 12° صغرى. الزقازيق: 22° عظمى، 11° صغرى.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس سيشهد:

طقس نهاري : مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على جنوب مصر.

: مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على جنوب مصر. طقس ليلي : شديد البرودة، خاصة في الصعيد ووسط سيناء.

: شديد البرودة، خاصة في الصعيد ووسط سيناء. نشاط الرياح: يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

بداية فصل الشتاء 2025

سيبدأ الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر 2024، حيث من المتوقع زيادة معدلات انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار نتيجة تأثر البلاد بسلسلة منخفضات جوية قادمة.